Nezamestnanosť v Taliansku klesla na trojročné minimum

Rím 1. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala v apríli mierny pokles, čím sa dostala na najnižšiu hodnotu za posledné tri roky. Uviedol to vo štvrtok taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý zverejnil predbežný odhad. Informoval o tom server RTTNews.



Medziročná miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v Taliansku v apríli 7,8 % oproti marcovej úrovni 7,9 %. Údaj, ktorý je v súlade s očakávaniami ekonómov, predstavuje najnižšiu nezamestnanosť v Taliansku od apríla 2020. Vtedy dosiahla 7,5 %. ISTAT zároveň dodal, že miera zamestnanosti sa udržala na pôvodnej úrovni, čo znamená 61 %.



Nezamestnanosť klesla aj medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, a to o viac než percentuálny bod. Zatiaľ čo v marci dosiahla 21,8 %, v apríli zaznamenala 20,4 %.