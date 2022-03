Nezamestnanosť v Taliansku klesla na viac než 1,5-ročné minimum

Rím 3. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku klesla na začiatku roka pod 9 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za viac než 1,5 roka. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil server RTTNews.



Nezamestnanosť v Taliansku dosiahla v januári 8,8 % oproti 9-percentnej úrovni v poslednom mesiaci minulého roka. To znamená najnižšiu nezamestnanosť od mája 2020, keď predstavovala 8,7 %.



Údaje o nezamestnanosti v Taliansku boli lepšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí predpokladali, že zotrvá na decembrovej úrovni.



Klesla i nezamestnanosť mladých ľudí. Vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v januári 25,3 %, zatiaľ čo v decembri predstavovala 26,6 %.



Miera zamestnanosti zotrvala na stabilnej úrovni. Ako v decembri, tak aj v januári dosiahla 59,2 %. V porovnaní s januárom minulého roka sa počet zamestnaných zvýšil o 729.000.