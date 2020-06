Nezamestnanosť v Taliansku klesla na vyše 12-ročné minimum

Rím 3. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku klesla v apríli na najnižšiu úroveň za vyše 12 rokov. Výsledok však neodráža realitu na talianskom trhu práce, keďže čísla ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, v dôsledku ktorej si ľudia pre karanténne opatrenia nemohli prácu hľadať.



Podľa údajov talianskeho štatistického úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Taliansku v apríli 6,3 %. To je najnižšia nezamestnanosť od novembra 2007, keď zaznamenala rovnakú hodnotu.



V marci predstavovala miera nezamestnanosti 8,4 %. Ekonómovia predpokladali, že v apríli sa zvýši na 9,5 %.



Na pohľad pozitívne údaje však neodrážajú skutočné podmienky na talianskom pracovnom trhu. Zahrnujú totiž iba ľudí, ktorí si aktívne hľadajú prácu, čo sa po zavedení prísnych karanténnych opatrení v marci a trvajúcich aj v apríli, skomplikovalo.



Z rovnakého dôvodu výrazne klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v apríli 20,3 %. To je najnižšia hodnota od začiatku roka 2008. V predchádzajúcom mesiaci predstavovala 26,5 %.