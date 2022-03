Nezamestnanosť v Taliansku klesla na zhruba dvojročné minimum

Rím 31. marca (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala minulý mesiac mierny pokles a dostala sa tak na najnižšiu úroveň za takmer dva roky. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu Istat. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Miera nezamestnanosti v Taliansku dosiahla vo februári 8,5 %. To znamená mierny pokles v porovnaní s januárom, v ktorom dosiahla 8,6 %. Februárová nezamestnanosť tak bola najnižšia od apríla 2020, v ktorom predstavovala 7,5 %.



Naopak, miera zamestnanosti sa mierne zvýšila. V januári dosiahla 59,3 %, vo februári predstavovala 59,6 %.



Ešte lepšie sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá klesla na takmer 13-ročné minimum. Ako uviedol Istat, nezamestnanosť vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v februári 24,2 %, zatiaľ čo v januári to bolo 24,8 %. Februárová miera nezamestnanosti mladých je tak najnižšia od mája 2009.