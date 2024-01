Nezamestnanosť v Taliansku klesla v decembri na 15-ročné minimum

Rím 31. januára (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka nečakaný pokles, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň za 15 rokov. Uviedol to v stredu taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informoval o tom portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v decembri 7,2 % oproti novembrovej hodnote 7,4 %. Údaje o vývoji nezamestnanosti za november boli zároveň revidované smerom nadol, keďže predbežný odhad poukazoval na nezamestnanosť na úrovni 7,5 %.



Údaje za posledný mesiac minulého roka predstavujú najnižšiu mieru nezamestnanosti od decembra 2008, v ktorom dosiahla 6,9 %. Okrem toho sú lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zvýšením nezamestnanosti na 7,6 %.



Aj nezamestnanosť mladých ľudí zaznamenala v závere minulého roka pokles. Ako uvádza ISTAT, miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla 20,1 %, zatiaľ čo v novembri predstavovala 20,5 %.