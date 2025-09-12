< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Taliansku sa udržala na stabilnej úrovni
Autor TASR
Rím 12. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku sa v 2. kvartáli udržala na úrovni z predchádzajúceho štvrťroka. V medziročnom porovnaní však mierne klesla. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktoré zverejnila talianska agentúra ANSA.
Miera nezamestnanosti dosiahla v období od apríla do konca júna 6,3 %. To je rovnaká úroveň ako v prvých troch mesiacoch roka, v porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka to však znamená pokles o 0,1 percentuálneho bodu.
Počet evidovaných nezamestnaných dosiahol 1,623 milióna. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 9000.
Rovnako aj počet zamestnaných v Taliansku sa v 2. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku nemenil. V medziročnom porovnaní však vzrástol. Dosiahol 24,169 milióna, čo oproti 2. štvrťroku 2024 znamená zvýšenie o 226.000. Miera zamestnanosti v krajine dosiahla v období od apríla do konca júna 62,6 %.
