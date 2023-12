Nezamestnanosť v Taliansku v 3. kvartáli stagnovala

Rím 13. decembra (TASR) - Počet nezamestnaných v Taliansku sa v 3. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom mierne zvýšil, miera nezamestnanosti sa však udržala na pôvodnej úrovni. Najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu zverejnila talianska tlačová agentúra ANSA.



Počet nezamestnaných v Taliansku dosiahol v období od júla do konca septembra 1.948.000 a v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa zvýšil o 2000. V medziročnom porovnaní zaznamenal pokles o 80.000. Mierne medzikvartálne zvýšenie počtu nezamestnaných však bolo príliš nízke na to, aby ovplyvnilo celkovú mieru nezamestnanosti. Tá tak zotrvala na úrovni z 2. štvrťroka, teda 7,6 %.



Miera zamestnanosti sa však mierne zvýšila. V 2. štvrťroku dosahovala v Taliansku 61,3 %, v období od júla do konca septembra to bolo 61,5 %.