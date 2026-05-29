Nezamestnanosť v Taliansku v apríli klesla najnižšie od roku 2004
Autor TASR
Rím 29. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku v apríli mierne klesla, a to na úroveň 5,1 % z marcových 5,2 %. Jej vývoj tak bol lepší, ako očakávali analytici, ktorí v priemere odhadovali, že sa zvýši na 5,3 %. Aprílová nezamestnanosť v krajine bola najnižšia od roku 2004. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počet nezamestnaných v krajine v apríli medzimesačne klesol o 18.000 na 1,31 milióna. Znížil sa počet nezamestnaných mužov aj žien. Pokles počtu ľudí bez práce nastal vo všetkých vekových skupinách okrem ľudí vo veku 35 až 49 rokov. Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov sa zmiernila na rekordne nízku úroveň 16,9 % z marcových 17,7 %.
Miera zamestnanosti v Taliansku v apríli vzrástla na 63,1 % z úrovne 62,7 %, na ktorej stagnovala počas predchádzajúcich troch mesiacov. Počet zamestnaných v krajine sa zvýšil o 123.000 na rekordných 24,34 milióna. Napriek tomuto rastu však patrí miera zamestnanosti v Taliansku v rámci eurozóny k najnižším.
