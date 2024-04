Nezamestnanosť v Taliansku vo februári nečakane vzrástla

Rím 3. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti v Taliansku vo februári nečakane vzrástla. To poukazuje na ochladzovanie na trhu práce v tretej najväčšej ekonomike eurozóny. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil taliansky štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.



Štatistiky ukázali, že miera nezamestnanosti v Taliansku sa vo februári 2024 zvýšila na 7,5 % zo smerom nahor revidovaných 7,3 % v januári. To prekvapilo ekonómov, ktorí predpovedali, že nezamestnanosť vo februári klesne na 7,2 %.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov pritom vzrástla na 22,8 % z 22,1 % v predchádzajúcom mesiaci.



ISTAT uviedol tiež, že počet nezamestnaných v sledovanom období stúpol o 46.000 na približne 1,912 milióna osôb a počet zamestnaných vzrástol o 41.000 na 23,773 milióna ľudí.