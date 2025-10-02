Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nezamestnanosť v Taliansku vzrástla, je však blízko 18-ročného minima

Štatistici vo štvrtok uviedli, že miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v auguste 6 % oproti 5,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.

Autor TASR
Rím 2. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku zaznamenala v auguste mierny rast, naďalej sa však drží v blízkosti 18-ročného minima. To zaznamenala v predchádzajúcom mesiaci. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT.

Štatistici vo štvrtok uviedli, že miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v auguste 6 % oproti 5,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To bola najnižšia nezamestnanosť od apríla 2007. Na porovnanie, v auguste minulého roka dosiahla nezamestnanosť v Taliansku 6,3 %.

Zvýšila sa aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Z júlovej úrovne 18,6 % vzrástla v auguste na 19,3 %.

Súbežne s rastom nezamestnanosti sa v Taliansku v auguste mierne znížila zamestnanosť. V júli zaznamenala 62,8 %, v auguste 62,6 %.
