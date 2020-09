Júlová nezamestnanosť v Taliansku vzrástla na 10-mesačné maximum

Rím 1. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Taliansku vzrástla v júli na takmer 10 % a dosiahla 10-mesačné maximum. Zvýšila sa aj miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 1,5 roka. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad.



Podľa úradu dosiahla miera nezamestnanosti v Taliansku v júli 9,7 % po 9,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najvyššia nezamestnanosť od septembra minulého roka. Údaje sú omnoho horšie, než sa čakalo, keďže ekonómovia predpokladali, že miera nezamestnanosti dosiahne v júli 9,1 %.



Ešte výraznejší rast zaznamenala nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v júli 31,1 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavovala 29,6 %. Júlová nezamestnanosť mladých bola tak najvyššia od februára minulého roka.