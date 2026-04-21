< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji klesla na úroveň 3,08 percenta
V marci klesla nezamestnanosť vo všetkých okresoch TSK, s výnimkou okresu Bánovce nad Bebravou, kde stúpla o 0,05 %.
Autor TASR
Trenčín 21. apríla (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v marci v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,15 % na úroveň 3,08 %. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
V marci klesla nezamestnanosť vo všetkých okresoch TSK, s výnimkou okresu Bánovce nad Bebravou, kde stúpla o 0,05 %. Najvýraznejší pokles nezamestnanosti zaznamenali v okresoch Prievidza (o 0,23 %) a Nové Mesto nad Váhom (o 0,22 %).
Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola v marci v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,14 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,46 %), Považská Bystrica (2,89 %), Nové Mesto nad Váhom (2,88 %), Myjava (2,85 %), Bánovce nad Bebravou (2,80 %), Ilava (2,76 %), Púchov (2,69 %) a Trenčín (2,38 %).
Na Slovensku klesla nezamestnanosť medzimesačne o 0,13 % na úroveň 4,03 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,75 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,19 %).
V marci klesla nezamestnanosť vo všetkých okresoch TSK, s výnimkou okresu Bánovce nad Bebravou, kde stúpla o 0,05 %. Najvýraznejší pokles nezamestnanosti zaznamenali v okresoch Prievidza (o 0,23 %) a Nové Mesto nad Váhom (o 0,22 %).
Najvyššia miera nezamestnanosti v TSK bola v marci v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,14 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,46 %), Považská Bystrica (2,89 %), Nové Mesto nad Váhom (2,88 %), Myjava (2,85 %), Bánovce nad Bebravou (2,80 %), Ilava (2,76 %), Púchov (2,69 %) a Trenčín (2,38 %).
Na Slovensku klesla nezamestnanosť medzimesačne o 0,13 % na úroveň 4,03 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,75 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,19 %).