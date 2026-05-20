Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji klesla v apríli pod tri percentá
Nezamestnanosť klesla v apríli vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Bánovce nad Bebravou.
Autor TASR
Trenčín 20. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v apríli v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,09 % na úroveň 2,99 %. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Nezamestnanosť klesla v apríli vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Bánovce nad Bebravou, kde stúpla o dve stotiny percenta. Najväčší pokles nezamestnanosti - o 0,15 %, evidovali v Myjavskom okrese.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v apríli v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,05 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,43 %), Bánovce nad Bebravou (2,82 %), Nové Mesto nad Váhom (2,77 %), Považská Bystrica (2,75 %), Myjava (2,70 %), Ilava (2,66 %), Púchov (2,56 %) a Trenčín (2,33 %).
Na Slovensku klesla v apríli nezamestnanosť o 0,07 % na úroveň 3,96 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,67 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,11 %).
