< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v októbri mierne klesla
Najvyššia nezamestnanosť v Trenčianskom kraji bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,12 %.
Autor TASR
Trenčín 21. novembra (TASR) - Priemerná nezamestnanosť vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v októbri v Trenčianskom kraji o 0,04 % na úroveň 3,01 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť v Trenčianskom kraji bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,12 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,55 %), Bánovce nad Bebravou (3,24 %), Myjava (3,02 %), Nové Mesto nad Váhom (2,77 %), Považská Bystrica (2,73 %), Ilava (2,42 %), Púchov (2,37 %) a Trenčín (2,33 %).
Na Slovensku klesla v októbri nezamestnanosť medzimesačne o 0,03 percenta na úroveň 3,99 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,50 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,26 %).
Najvyššia nezamestnanosť v Trenčianskom kraji bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,12 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,55 %), Bánovce nad Bebravou (3,24 %), Myjava (3,02 %), Nové Mesto nad Váhom (2,77 %), Považská Bystrica (2,73 %), Ilava (2,42 %), Púchov (2,37 %) a Trenčín (2,33 %).
Na Slovensku klesla v októbri nezamestnanosť medzimesačne o 0,03 percenta na úroveň 3,99 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,50 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,26 %).