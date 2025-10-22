< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v septembri mierne stúpla
Nezamestnanosť stúpla o 0,04 % na úroveň 2,95 %.
Autor TASR
Trenčín 22. októbra (TASR) - Nezamestnanosť vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v septembri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,04 % na úroveň 2,95 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v septembri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,94 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,05 %), Nové Mesto nad Váhom (2,95 %), Myjava (2,83 %), Bánovce nad Bebravou a Považská Bystrica (oba 2,81 %), Ilava (2,68 %), Púchov (2,65 %) a Trenčín (2,16 %). Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese bola druhá najnižšia na Slovensku.
Na Slovensku stúpla v septembri nezamestnanosť medzimesačne o 0,03 % na úroveň 3,88 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,02 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,15 %).
