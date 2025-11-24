< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v októbri mierne klesla
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,99 %.
Autor TASR
Trenčín 24. novembra (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná ako podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v októbri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,04 % na úroveň 2,91 %. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v októbri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,99 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,07 %), Nové Mesto nad Váhom (2,94 %), Myjava (2,78 %), Považská Bystrica (2,77 %), Bánovce nad Bebravou (2,70 %), Púchov (2,52 %), Ilava (2,46 %) a Trenčín (2,16 %).
Na Slovensku klesla v októbri nezamestnanosť o stotinu percenta na úroveň 3,87 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,08 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,10 %).
