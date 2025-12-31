< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v novembri stúpla
Spomedzi deviatich okresov v TSK klesla nezamestnanosť iba v okrese Myjava (o 0,14 %).
Autor TASR
Trenčín 31. decembra (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v novembri v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,06 % na úroveň 2,97 %. Vyplýva to zo štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) SR.
Spomedzi deviatich okresov v TSK klesla nezamestnanosť iba v okrese Myjava (o 0,14 %). V okresoch Bánovce nad Bebravou a Púchov zostala na októbrovej úrovni. V ostatných okresoch stúpla, najvýraznejšie v okrese Partizánske - o 0,12 %.
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v novembri v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 4,06 %. Nasledovali okresy Partizánske (2,19 %), Nové Mesto nad Váhom (3,03 %), Považská Bystrica (2,86 %), Bánovce nad Bebravou (2,70 %), Myjava (2,64 %), Ilava (2,56 %), Púchov (2,52 %) a Trenčín (2,19 %).
Na Slovensku stúpla v novembri nezamestnanosť o 0,01 % na úroveň 3,88 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,23 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,02 %).
