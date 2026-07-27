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Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji v júni mierne stúpla
Nezamestnanosť stúpla v júni vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Prievidza, kde klesla o 0,05 %.
Autor TASR
Trenčín 27. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie stúpla v júni v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,05 % na úroveň 2,97 %. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Nezamestnanosť stúpla v júni vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Prievidza, kde klesla o 0,05 %. Najvýraznejšia stúpla nezamestnanosť v TSK v okrese Partizánske (o 0,19 %).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v júni v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,89 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,57 %), Bánovce nad Bebravou (2,95 %), Nové Mesto nad Váhom (2,81 %), Myjava (2,79 %), Považská Bystrica (2,75 %), Ilava (2,58 %), Púchov (2,53 %) a Trenčín (2,31 %). Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese bola druhá najnižšia spomedzi slovenských okresov.
Na Slovensku stúpla v júni nezamestnanosť o 0,06 % na úroveň 3,97 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,44 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,14 %).
Nezamestnanosť stúpla v júni vo všetkých okresoch TSK s výnimkou okresu Prievidza, kde klesla o 0,05 %. Najvýraznejšia stúpla nezamestnanosť v TSK v okrese Partizánske (o 0,19 %).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v júni v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,89 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,57 %), Bánovce nad Bebravou (2,95 %), Nové Mesto nad Váhom (2,81 %), Myjava (2,79 %), Považská Bystrica (2,75 %), Ilava (2,58 %), Púchov (2,53 %) a Trenčín (2,31 %). Nezamestnanosť v Trenčianskom okrese bola druhá najnižšia spomedzi slovenských okresov.
Na Slovensku stúpla v júni nezamestnanosť o 0,06 % na úroveň 3,97 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,44 %), najnižšia v okrese Piešťany (2,14 %).