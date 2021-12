Nezamestnanosť v Turecku klesla, priblížila sa k 11 %

Ankara 10. decembra (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku v októbri mierne klesla a posunula sa bližšie k 11 %. Prispeli k tomu najmä sektory služieb a pôdohospodárstva, v ktorých počet pracovných miest vzrástol.



Ako informoval turecký štatistický úrad, miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 11,2 % oproti 11,4-percentnej úrovni za predchádzajúci mesiac. Októbrová nezamestnanosť tak bola najnižšia od júna tohto roka, v ktorom dosiahla 10,7 %. Zároveň to bola druhá najnižšia miera nezamestnanosti za minimálne rok.



Zlepšila sa situácia v pôdohospodárstve a sektore služieb, kde sa vytvorilo viac pracovných miest. Naopak, k stratám pracovných pozícií došlo v priemysle či stavebníctve.



Nezamestnanosť klesla aj v prípade mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Miera nezamestnanosti dosiahla v októbri 20,1 %, čo v porovnaní so septembrom predstavuje pokles o 0,8 percentuálneho bodu.