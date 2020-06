Nezamestnanosť v Turecku klesla v marci k 13-percentnej hranici

Ankara 10. júna (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku klesla v marci k hranici 13 %, zatiaľ čo pred rokom sa pohybovala nad 14-percentnou úrovňou. Mierne klesla aj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Uviedol to v stredu turecký štatistický úrad Turkstat.



Miera nezamestnanosti dosiahla v marci 13,2 %, zatiaľ čo v rovnakom období pred rokom predstavovala 14,1 %. Pokles zaznamenala aj v porovnaní s februárom, v ktorom dosiahla 13,6 %, dodal Turkstat, ktorého výsledky zverejnila agentúra DPA.



Klesol aj počet nezamestnaných v kategórii mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v marci 24,6 %. To je o 0,6 percentuálneho bodu menej, než v rovnakom období roka 2019.



Podľa štatistického úradu ekonomika Turecka vzrástla v 1. kvartáli 2020 medziročne o 4,5 %. V ďalšom období však budú výsledky horšie, keďže v apríli už Turecko pristúpilo k opatreniam na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.