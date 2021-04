Nezamestnanosť v Turecku vzrástla na 7-mesačné maximum

Ankara 12. apríla (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku vzrástla vo februári na najvyššiu úroveň za posledných sedem mesiacov. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje štatistického úradu Turkstat.



Ako Turkstat informoval, miera nezamestnanosti na sezónne upravenej báze dosiahla vo februári 13,4 %, čo je najvyššia úroveň od júla minulého roka. Na porovnanie, v januári dosiahla po revízii smerom nahor 12,7 %. To je rovnaká úroveň ako vo februári minulého roka. Pôvodne úrad udával nezamestnanosť v januári na úrovni 12,2 %, čo by v prípade potvrdenia znamenalo najnižšiu mieru nezamestnanosti za viac než dva roky.



Na neupravenej báze dosiahla nezamestnanosť v Turecku 14,1 %. V mesiaci predtým predstavovala 13,4 %.



Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo na začiatku roka dosiahla po revízii smerom nahor 26,5 %, vo februári predstavovala 26,9 %.