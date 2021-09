Nezamestnanosť v Turecku vzrástla v júli na 12 %

Ankara 10. septembra (TASR) - Po júnovom poklese na trojročné minimum sa nezamestnanosť v Turecku v júli výrazne zvýšila. Do veľkej miery sa pod to podpísalo ukončenie podpory pracovného trhu zavedeného po nástupe pandémie.



Ako uviedol turecký štatistický úrad, miera nezamestnanosti v Turecku dosiahla v júli 12 %. V júni predstavovala 10,6 %, čo bola najnižšia hodnota od mája 2018. Nezamestnanosť mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov dosiahla v júli 23,1 %.



Celkový počet nezamestnaných sa zvýšil o 506.000 na 3,902 milióna. K sektorom, kde zamestnanosť klesla, patrili stavebníctvo a priemysel, naopak, rast zaznamenala v agrosektore a oblasti služieb.