< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Turecku zotrvala na najvyššej úrovni za takmer rok
Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v septembri 8,6 %, rovnakú úroveň ako v auguste, za ktorý bola revidovaná smerom nahor.
Autor TASR
Ankara 27. októbra (TASR) - Nezamestnanosť v Turecku v septembri stagnovala. To znamená, že sa udržala na najvyššej úrovni za takmer rok. Počet nezamestnaných sa zvýšil na viac než 3 milióny, čo predstavuje 11-mesačné maximum, naopak, počet zamestnaných klesol na najnižšiu hodnotu za takmer pol roka. Údaje tureckého štatistického úradu zverejnil server tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v septembri 8,6 %, rovnakú úroveň ako v auguste, za ktorý bola revidovaná smerom nahor. Je to najvyššia nezamestnanosť od novembra 2024, v ktorom dosiahla rovnako 8,6 %.
Počet nezamestnaných vzrástol minulý mesiac o 12.000 na 3,08 milióna. To znamená najvyšší počet evidovaných nezamestnaných od októbra minulého roka. Naopak, počet zamestnaných klesol o 200.000 na 32,49 milióna, najnižšiu hodnotu od apríla. Miera zamestnanosti tak klesla zo 49,2 % v auguste na 48,9 %.
Lepšie sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v auguste dosiahla 15,8 %, v septembri predstavovala 14,9 %.
Miera nezamestnanosti upravená o sezónne vplyvy dosiahla v septembri 8,6 %, rovnakú úroveň ako v auguste, za ktorý bola revidovaná smerom nahor. Je to najvyššia nezamestnanosť od novembra 2024, v ktorom dosiahla rovnako 8,6 %.
Počet nezamestnaných vzrástol minulý mesiac o 12.000 na 3,08 milióna. To znamená najvyšší počet evidovaných nezamestnaných od októbra minulého roka. Naopak, počet zamestnaných klesol o 200.000 na 32,49 milióna, najnižšiu hodnotu od apríla. Miera zamestnanosti tak klesla zo 49,2 % v auguste na 48,9 %.
Lepšie sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v auguste dosiahla 15,8 %, v septembri predstavovala 14,9 %.