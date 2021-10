Nezamestnanosť v USA klesla pod 5 %, no tvorba nových miest bola slabá

Washington 8. októbra (TASR) - Americká ekonomika vytvorila v septembri podstatne menej nových pracovných miest, než sa očakávalo, čo sa však týka miery nezamestnanosti, tá klesla pod 5 %, pričom dosiahla najnižšiu úroveň od nástupu pandémie. Poukázalo na to v piatok americké ministerstvo práce, ktoré zverejnilo najnovšie údaje z pracovného trhu.



Ako ministerstvo informovalo, v USA sa minulý mesiac vytvorilo mimo poľnohospodárstva 194.000 nových pracovných pozícií. To je podstatne menej než v auguste, za ktorý boli údaje revidované výrazne smerom nahor, a to na 366.000 miest.



Údaj za september je ešte horší v porovnaní s odhadmi ekonómov, ktorí počítali s vytvorením až 500.000 nových pracovných pozícií. Vychádzali pritom z pôvodných čísiel za mesiac august, podľa ktorých v danom mesiaci vzniklo 235.000 nových pracovných miest.



Napriek podstatne slabšej tvorbe nových pozícií sa nezamestnanosť v USA znížila viac, než sa čakalo. Ekonómovia počítali s poklesom na 5,1 % z augustovej úrovne 5,2 %, podľa informácií ministerstva práce však miera nezamestnanosti klesla až na 4,8 %. Dostala sa tak na najnižšiu úroveň od marca minulého roka.