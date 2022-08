Nezamestnanosť v USA klesla v júli na predpandemické minimum

Washington 5. augusta (TASR) - V Spojených štátoch sa minulý mesiac vytvorilo omnoho viac nových pracovných miest než v júni, navyše ich tvorba vysoko prekonala očakávania. To prispelo k nečakanému zníženiu miery nezamestnanosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews, ktoré zverejnili piatkové údaje amerického ministerstva práce.



V USA sa v júli mimo poľnohospodárstva vytvorilo 528.000 nových pracovných pozícií. To je podstatne viac než v júni, v ktorom vzniklo 398.000 nových pracovných miest, pričom za jún boli údaje revidované smerom nahor. Predbežný odhad ministerstva poukazoval na júnový vznik 372.000 nových pozícií.



Ešte výraznejšie prekonali údaje za júl očakávania ekonómov. Tí počítali s vytvorením 250.000 nových pracovných miest.



Nečakane výraznejšia tvorba nových pracovných miest sa odrazila na údajoch o nezamestnanosti. Miera nezamestnanosti v USA klesla v júli na predpandemické minimum 3,5 %, zatiaľ čo analytici očakávali jej zotrvanie na júnovej hodnote 3,6 %. To poukazuje na pokračovanie priaznivej situácie na trhu práce napriek nečakanému poklesu ekonomiky v 2. kvartáli.



Výrazná tvorba pracovných miest pravdepodobne udrží tlak na americkú centrálnu banku, aby na nasledujúcom zasadnutí v septembri opäť zvýšila úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Všetko však bude závisieť od vývoja inflácie.