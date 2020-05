Nezamestnanosť v USA sa pravdepodobne udrží na dvojcifernej hodnote

Washington 24. mája (TASR) - Nezamestnanosť v Spojených štátoch sa do konania prezidentských volieb pravdepodobne udrží na dvojcifernej hodnote. Predpokladá to ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. To znamená ďalšie potvrdenie predpokladov, že zotavovanie trhu práce v USA bude pomalé.



Hassett už skôr uviedol, že obrat, čo sa týka nezamestnanosti, by mohol prísť v júni. Za máj očakáva rast nezamestnanosti z aprílových rekordných 14,7 % na nový rekord 20 % a v júni predpokladá ďalšie mierne zvýšenie. Potom by sa nezamestnanosť mohla začať znižovať. Ako však v nedeľu dodal pre televíznu stanicu CNN, do novembrových prezidentských volieb sa pravdepodobne pod 10-percentnú úroveň nedostane.



To nie je dobrá správa pre amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opätovne kandiduje a v kampani sa plánoval spoliehať na relatívne silnú ekonomiku a nízku nezamestnanosť. Teraz však americká ekonomika čelí recesii a nezamestnanosť vyskočila na najvyššiu úroveň od veľkej hospodárskej krízy z 30. rokov minulého storočia.



Aj podľa Rozpočtového úradu amerického Kongresu bude zotavovanie trhu práce pomalé. Očakáva, že miera nezamestnanosti sa bude držať až do 4. kvartálu 2021 na úrovni okolo 8,6 %.