Nezamestnanosť v USA vo februári vzrástla na 4,4 %
Ekonómovia počítali so zvýšením počtu pracovných miest o 50.000 a stagnáciou miery nezamestnanosti na 4,3 %.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Trh práce v Spojených štátoch sa vo februári ochladil, pričom zamestnanosť nečakane klesla. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a RTTNews.
Počet pracovných miest mimo poľnohospodárstvo sa vo februári znížil o 92.000 po januárovom náraste o 126.000 miest (revízia z +130.000), uviedlo americké ministerstvo práce. Analytici očakávali zvýšenie o 60.000.
Miera nezamestnanosti vo februári vzrástla na 4,4 % z januárových 4,3 %, pričom ekonómovia počítali s jej stagnáciou na úrovni 4,3 %.
