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Nezamestnanosť v Žilinskom kraji klesla na úroveň 4,20 percenta
Jej hodnota sa znížila medzimesačne o 0,09 %.
Autor TASR
Žilina 23. novembra (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom kraji v októbri klesla. Jej hodnota sa znížila medzimesačne o 0,09 % na úroveň 4,20 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, klesol v októbri v Žilinskom kraji na úroveň 3,35 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov Žilinského kraja má naďalej okres Žilina s 2,80 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,02 %), Námestovo (3,06 %), Tvrdošín (3,12 %), Martin (3,28 %), Ružomberok (3,42 %), Dolný Kubín (3,58 %), Čadca (3,74 %), Liptovský Mikuláš (4,05 %), Turčianske Teplice (4,07 %) a Kysucké Nové Mesto (4,11 %).
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, klesol v októbri v Žilinskom kraji na úroveň 3,35 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov Žilinského kraja má naďalej okres Žilina s 2,80 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,02 %), Námestovo (3,06 %), Tvrdošín (3,12 %), Martin (3,28 %), Ružomberok (3,42 %), Dolný Kubín (3,58 %), Čadca (3,74 %), Liptovský Mikuláš (4,05 %), Turčianske Teplice (4,07 %) a Kysucké Nové Mesto (4,11 %).