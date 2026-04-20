Nezamestnanosť v Žilinskom kraji klesla na úroveň 4,36 percenta
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,82 percenta.
Autor TASR
Žilina 20. apríla (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pokračuje druhý mesiac v klesajúcom trende. Jej hodnota sa v marci znížila medzimesačne o 0,22 % na úroveň 4,36 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v marci v ŽSK na úroveň 3,48 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,82 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,14 %), Námestovo (3,29 %), Martin (3,43 %), Ružomberok (3,57 %), Tvrdošín (3,66 %), Dolný Kubín (3,71 %), Čadca (3,78 %), Liptovský Mikuláš (4,08 %), Kysucké Nové Mesto (4,34 %) a Turčianske Teplice (4,44 %).
