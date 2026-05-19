< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji klesla na úroveň 4,28 percenta
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,73 percenta.
Autor TASR
Žilina 19. mája (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pokračuje tretí mesiac v klesajúcom trende. Jej hodnota sa v apríli znížila medzimesačne o 0,08 % na úroveň 4,28 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v apríli v ŽSK na úroveň 3,42 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,73 percenta. Nasledujú okresy Bytča (2,97 %), Námestovo (3,22 %), Martin (3,30 %), Ružomberok (3,51 %), Dolný Kubín (3,60 %), Tvrdošín (3,70 %), Čadca (3,74 %), Liptovský Mikuláš (4,23 %), Kysucké Nové Mesto (4,28 %) a Turčianske Teplice (4,28 %).
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v apríli v ŽSK na úroveň 3,42 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,73 percenta. Nasledujú okresy Bytča (2,97 %), Námestovo (3,22 %), Martin (3,30 %), Ružomberok (3,51 %), Dolný Kubín (3,60 %), Tvrdošín (3,70 %), Čadca (3,74 %), Liptovský Mikuláš (4,23 %), Kysucké Nové Mesto (4,28 %) a Turčianske Teplice (4,28 %).