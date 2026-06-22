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Nezamestnanosť v Žilinskom a Trenčianskom kraji klesla
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pokračuje štvrtý mesiac v klesajúcom trende.
Autor TASR
Žilina 22. júna (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) pokračuje štvrtý mesiac v klesajúcom trende. Jej hodnota sa v máji znížila medzimesačne o 0,06 % na úroveň 4,22 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v máji v ŽSK na úroveň 3,37 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,78 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (2,97 %), Námestovo (3,09 %), Martin (3,23 %), Ružomberok (3,44 %), Tvrdošín (3,60 %), Dolný Kubín (3,66 %), Čadca (3,68 %), Kysucké Nové Mesto (4,11 %), Turčianske Teplice (4,11 %) a Liptovský Mikuláš (4,13 %).
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji klesla v máji na 2,92 percenta
Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v máji v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,07 % na úroveň 2,92 %. Nezamestnanosť klesla vo všetkých deviatich okresoch TSK. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v máji v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,94 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,38 %), Bánovce nad Bebravou (2,80 %), Nové Mesto nad Váhom (2,72 %), Považská Bystrica (2,65 %), Myjava (2,64 %), Ilava (2,57 %), Púchov (2,48 %) a Trenčín (2,27 %).
Na Slovensku klesla v máji nezamestnanosť o 0,05 % na úroveň 3,91 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,64 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,05 %).
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, klesol v máji v ŽSK na úroveň 3,37 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,78 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (2,97 %), Námestovo (3,09 %), Martin (3,23 %), Ružomberok (3,44 %), Tvrdošín (3,60 %), Dolný Kubín (3,66 %), Čadca (3,68 %), Kysucké Nové Mesto (4,11 %), Turčianske Teplice (4,11 %) a Liptovský Mikuláš (4,13 %).
Nezamestnanosť v Trenčianskom kraji klesla v máji na 2,92 percenta
Miera nezamestnanosti vypočítaná z podielu disponibilných uchádzačov o zamestnanie klesla v máji v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) medzimesačne o 0,07 % na úroveň 2,92 %. Nezamestnanosť klesla vo všetkých deviatich okresoch TSK. Vyplýva to z informácií Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Najvyššia nezamestnanosť v TSK bola v máji v okrese Prievidza, kde dosiahla úroveň 3,94 %. Nasledovali okresy Partizánske (3,38 %), Bánovce nad Bebravou (2,80 %), Nové Mesto nad Váhom (2,72 %), Považská Bystrica (2,65 %), Myjava (2,64 %), Ilava (2,57 %), Púchov (2,48 %) a Trenčín (2,27 %).
Na Slovensku klesla v máji nezamestnanosť o 0,05 % na úroveň 3,91 %. Najvyššia bola v okrese Rimavská Sobota (10,64 %), najnižšia v okrese Bratislava I (2,05 %).