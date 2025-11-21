< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji po piatich mesiacoch klesla
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku klesol v októbri v ŽSK na úroveň 3,36 percenta.
Autor TASR
Žilina 21. novembra (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) po piatich mesiacoch kontinuálneho rastu v októbri poklesla. Jej hodnota sa znížila medzimesačne o 0,04 percenta na úroveň 4,24 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, klesol v októbri v ŽSK na úroveň 3,36 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,84 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,02 %), Námestovo (3,19 %), Martin (3,24 %), Tvrdošín (3,41 %), Dolný Kubín (3,49 %), Ružomberok (3,53 %), Čadca (3,54 %), Liptovský Mikuláš (4,03 %), Turčianske Teplice (4,10 %) a Kysucké Nové Mesto (4,21 %).
