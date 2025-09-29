< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla na úroveň 4,07 percenta
Stúpla štvrtý mesiac po sebe.
Autor TASR
Žilina 29. septembra (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) štvrtý mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v auguste zvýšila medzimesačne o 0,02 % na úroveň 4,07 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v auguste v ŽSK na úroveň 3,22 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,76 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Martin (2,88 %), Námestovo (3,07 %), Bytča (3,10 %), Tvrdošín (3,26 %), Čadca (3,42 %), Dolný Kubín (3,43 %), Ružomberok (3,44 %), Liptovský Mikuláš (3,66 %), Turčianske Teplice (3,83 %) a Kysucké Nové Mesto (4,33 %).
