Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla na úroveň 4,28 percenta
Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) piaty mesiac po sebe stúpla.
Autor TASR
Žilina 21. októbra (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) piaty mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v septembri zvýšila medzimesačne o 0,21 % na úroveň 4,28 %. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v septembri v ŽSK na úroveň 3,38 %.
Najnižšiu úroveň PDU z jedenástich okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,88 %. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,15 %), Martin (3,27 %), Námestovo (3,29 %), Tvrdošín (3,32 %), Dolný Kubín (3,40 %), Čadca (3,57 %), Ružomberok (3,64 %), Liptovský Mikuláš (3,85 %), Turčianske Teplice (4,19 %) a Kysucké Nové Mesto (4,21 %).
