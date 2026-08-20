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Nezamestnanosť v Žilinskom kraji stúpla na úroveň 4,3 percenta
Jej hodnota sa v júli zvýšila medzimesačne o 0,04 %.
Autor TASR
Žilina 20. augusta (TASR) - Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) druhý mesiac po sebe stúpla. Jej hodnota sa v júli zvýšila medzimesačne o 0,04 % na úroveň 4,3 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v júli v ŽSK na úroveň 3,44 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,84 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,25 %), Námestovo (3,25 %), Martin (3,31 %), Dolný Kubín (3,58 %), Tvrdošín (3,62 %), Ružomberok (3,62 %), Čadca (3,77 %), Liptovský Mikuláš (4,03 %), Turčianske Teplice (4,06 %) a Kysucké Nové Mesto (4,17 %).
Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti na Slovensku, stúpol v júli v ŽSK na úroveň 3,44 percenta.
Najnižšiu úroveň PDU z 11 okresov ŽSK má naďalej okres Žilina s 2,84 percenta. V Žilinskom kraji ďalej nasledujú okresy Bytča (3,25 %), Námestovo (3,25 %), Martin (3,31 %), Dolný Kubín (3,58 %), Tvrdošín (3,62 %), Ružomberok (3,62 %), Čadca (3,77 %), Liptovský Mikuláš (4,03 %), Turčianske Teplice (4,06 %) a Kysucké Nové Mesto (4,17 %).