Nezamestnanosť vo Fínsku dosiahla takmer 10 %
Dosiahla najvyššiu úroveň za pol roka.
Autor TASR
Helsinki 27. januára (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku zaznamenala v poslednom mesiaci minulého roka mierny rast. Posunula sa tak bližšie k 10-percentnej hranici a zároveň dosiahla najvyššiu úroveň za pol roka. Informoval o tom portál RTTNews.
Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v decembri 9,8 % oproti 9,7-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. V decembri 2024 vykázala 8,1 %. Úroveň z decembra minulého roka predstavuje zároveň najvyššiu nezamestnanosť vo Fínsku od júna, v ktorom dosiahla 9,9 %.
Súbežne klesla miera zamestnanosti. V novembri zaznamenala 61,5 %, v decembri 61 %.
Lepšie sa vyvíjala nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi. Vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov dosiahla 19,5 %, zatiaľ čo v novembri vykázala 20,5 %.
