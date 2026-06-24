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Nezamestnanosť vo Fínsku je najvyššia za takmer tri desaťročia
Podľa štatistikov dosiahla nezamestnanosť vo Fínsku v máji 12,7 % oproti 11,6-percentnej úrovni v apríli a 10,5-percentnej úrovni v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Helsinki 24. júna (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla v máji výrazne nad 12 %. Znamená to najvyššiu mieru nezamestnanosti v severskej krajine za takmer tri desaťročia. Oznámil to v stredu fínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil portál tradingeconomics.
Podľa štatistikov dosiahla nezamestnanosť vo Fínsku v máji 12,7 % oproti 11,6-percentnej úrovni v apríli a 10,5-percentnej úrovni v rovnakom období minulého roka. Najnovšia hodnota nezamestnanosti je tak najvyššia od mája 1998.
Horšie sa vyvíjala nezamestnanosť medzi mužmi, ktorá presiahla 13 % a v porovnaní s májom minulého roka sa zvýšila o 2,3 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť žien vzrástla o dva percentuálne body na 12,2 %.
Ešte horší vývoj zaznamenalo Fínsko v máji v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Miera nezamestnanosti v tejto kategórii zaznamenala v máji 37,8 %, čo medziročne predstavuje rast o 9,7 percentuálneho bodu. V apríli dosiahla 20,8 %.
Podľa štatistikov dosiahla nezamestnanosť vo Fínsku v máji 12,7 % oproti 11,6-percentnej úrovni v apríli a 10,5-percentnej úrovni v rovnakom období minulého roka. Najnovšia hodnota nezamestnanosti je tak najvyššia od mája 1998.
Horšie sa vyvíjala nezamestnanosť medzi mužmi, ktorá presiahla 13 % a v porovnaní s májom minulého roka sa zvýšila o 2,3 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť žien vzrástla o dva percentuálne body na 12,2 %.
Ešte horší vývoj zaznamenalo Fínsko v máji v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov. Miera nezamestnanosti v tejto kategórii zaznamenala v máji 37,8 %, čo medziročne predstavuje rast o 9,7 percentuálneho bodu. V apríli dosiahla 20,8 %.