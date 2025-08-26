< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Fínsku klesla na najnižšiu úroveň v tomto roku
Helsinki 26. augusta (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Fínsku klesla v júli druhý mesiac v rade, pričom dosiahla najnižšiu úroveň tento rok. Údaje fínskeho štatistického úradu zverejnili agentúra DPA a portál tradingeconomics.
Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v júli 9,3 % oproti júnovej úrovni 9,9 %. Je to najnižšia nezamestnanosť v tomto roku, keďže nižšiu evidovalo Fínsko v decembri minulého roka, a to na úrovni 8,1 %. V januári už prekonala 9 % a najvyššiu mieru nezamestnanosti zaznamenali Fíni v máji, keď dosiahla 10,5 %. To bola najvyššia nezamestnanosť v krajine od mája 2020.
Výrazný pokles zaznamenala miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v júni dosiahla 22,1 %, minulý mesiac predstavovala 16,8 %.
