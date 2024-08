Nezamestnanosť vo Fínsku klesla pod 8 %

Helsinki 20. augusta (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku zaznamenala v júli pokles pod 8 % a dostala sa tak na najnižšiu úroveň za päť mesiacov. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v júli 7,9 % oproti 8,3-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia úroveň od februára tohto roka, v ktorom nezamestnanosť zaznamenala 7,8 %. V medziročnom porovnaní sa však zvýšila, keď v júli 2023 dosiahla 6,9 %.



Ešte výraznejší medzimesačný pokles zaznamenala nezamestnanosť medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. V júli dosiahla 11,5 %, zatiaľ čo v júni predstavovala 15,4 %. Pokles zaznamenala aj v medziročnom porovnaní, keď pred rokom dosiahla 12,1 %.