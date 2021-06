Nezamestnanosť vo Fínsku klesla v máji pod 10 percent

Helsinki 22. júna (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Fínsku klesla minulý mesiac pod 10 % z takmer 11-percentnej úrovne pred rokom. Situácia sa zlepšila aj v prípade nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa medziročne znížila o viac než 11 percentuálnych bodov. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad.



Celková nezamestnanosť dosiahla v máji 9,6 %, zatiaľ čo v máji minulého roka predstavovala 10,9 %. Zároveň výrazne vzrástla miera zamestnanosti. Vlani v máji dosiahla 69,1 %, v máji tohto roka predstavovala 73 %.



Priaznivo sa vyvíjala aj miera nezamestnanosti mladých ľudí, teda vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo pred rokom dosahovala 39,2 %, minulý mesiac to bolo 28,1 %.