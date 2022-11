Nezamestnanosť vo Fínsku klesla v októbri na takmer 4-ročné minimum

Helsinki 22. novembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku klesla v októbri pod 6 % a dostala sa na najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Uviedol to server RTTNews, ktorý sa odvolal na údaje fínskeho štatistického úradu.



Miera nezamestnanosti dosiahla vo Fínsku v októbri 5,8 %, zatiaľ čo v septembri predstavovala 6,7 %. Októbrová nezamestnanosť je tak najnižšia od decembra 2018, keď dosiahla 5,4 %.



Výrazný pokles zaznamenala aj miera nezamestnanosti mladých ľudí. Nezamestnanosť vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v októbri 9,8 %. V porovnaní so septembrom tak klesla o 2,6 percentuálneho bodu.