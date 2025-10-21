< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Fínsku klesla v septembri na najnižšiu úroveň v roku
Autor TASR
Helsinki 21. októbra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku v septembri mierne klesla, pričom sa dostala na najnižšiu úroveň v tomto roku. Údaje fínskeho štatistického úradu zverejnil portál RTTNews.
Miera nezamestnanosti dosiahla vo Fínsku v septembri 9,1 % oproti 9,3-percentnej úrovni, ktorú zaznamenala v auguste aj júli. Je to najnižšia nezamestnanosť od decembra minulého roka, v ktorom dosiahla 8,1 %. Rovnakú nezamestnanosť ako v decembri vykázalo Fínsko aj v septembri minulého roka.
Čo sa však týka nezamestnanosti mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, tá sa nemenila. Ako v auguste, aj v septembri dosiahla 16,6 %.
