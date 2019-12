Nezamestnanosť vo Fínsku sa v novembri vrátila pod 6 %

Helsinki 21. decembra (TASR) - Po októbrovom raste nad 6 % zaznamenala miera nezamestnanosti vo Fínsku minulý mesiac návrat pod túto hranicu. Uviedol to v závere týždňa fínsky štatistický úrad.



Nezamestnanosť vo Fínsku dosiahla v novembri 5,9 % oproti 6,2-percentnej úrovni v prechádzajúcom mesiaci. Vrátila sa tak na úroveň zo septembra. V blízkosti 6 % sa nezamestnanosť drží už niekoľko mesiacov, v auguste dosiahla 6,1 %.



Historicky najvyššiu mieru nezamestnanosti dosiahlo Fínsko v máji 1994. V danom mesiaci zaznamenalo nezamestnanosť na úrovni 19,9 %. Naopak, najnižšiu evidovalo Fínsko v septembri 1961, a to na úrovni 0,7 %.



Pokles zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí, v tomto prípade štatistický úrad uviedol medziročné porovnanie. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v novembri 11,8 %. V rovnakom mesiaci minulého roka dosiahla 12,5 %.