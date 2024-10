Nezamestnanosť vo Fínsku sa vrátila nad 8 %

Helsinki 22. októbra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku sa po dvoch mesiacoch vrátila v septembri nad osempercentnú úroveň, napriek zvýšeniu sa však naďalej drží pod dvojcifernou hranicou, ktorú zaznamenala v máji tohto roka. Horšie sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí do 24 rokov, ktorá vyskočila nad 16 %. V utorok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu priniesol portál RTTNews.



Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v septembri 8,1 % oproti augustovej úrovni 7,5 %. Aj v júli sa pohybovala pod hranicou 8 %, keď zaznamenala 7,9 %. Ešte výraznejší rast evidovala v medziročnom porovnaní, keďže v septembri minulého roka dosiahla 7 %.



Počet nezamestnaných vzrástol vo Fínsku minulý mesiac na 227.000. To je o 13.000 viac než v auguste. Zároveň klesla miera zamestnanosti. V septembri zaznamenala 61,9 %, zatiaľ čo mesiac predtým to bolo 63 %.



Výrazne horšie než v prípade celkovej nezamestnanosti sa vyvíjala nezamestnanosť mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov. Zatiaľ čo v auguste dosiahla 12,9 %, v septembri vyskočila na 16,1 %.