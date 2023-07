Nezamestnanosť vo Fínsku v júni medzimesačne prudko klesla

Helsinki 25. júla (TASR) - Miera nezamestnanosti vo Fínsku zaznamenala minulý mesiac výrazný medzimesačný pokles. Po májovom raste na dvojročné maximum klesla o takmer dva percentuálne body k hranici 7 %. Poukázali na to v utorok zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Nezamestnanosť vo Fínsku dosiahla v júni 7,2 % po tom, ako v máji vyskočila na 9 %. To bola najvyššia úroveň nezamestnanosti od mája 2021.



V medziročnom porovnaní sa však mierne zvýšila, keď v júni minulého roka predstavovala nezamestnanosť v krajine 6,8 %. Aj v prípade nezamestnanosti mladých, teda vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov, zaznamenala medziročný rast. Dosiahla 15,8 %, pričom v júni 2022 predstavovala 15,1 %.



Súbežne s medzimesačným poklesom nezamestnanosti sa v júni zvýšila zamestnanosť. Zatiaľ čo v máji dosiahla 75 %, v júni zaznamenala 76,8 %.