Nezamestnanosť vo Fínsku v novembri medzimesačne klesla

Helsinki 22. decembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku minulý mesiac klesla pod 7 %, pričom sa dostala na 9-mesačné minimum. Informoval o tom v utorok fínsky štatistický úrad.



Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v novembri 6,9 % po 7,4-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci. Je to najnižšia nezamestnanosť od februára tohto roka, v ktorom zaznamenala rovnako 6,9 %.



V medziročnom porovnaní sa však zvýšila, keď v novembri minulého roka dosiahla 5,9 %. Aj v prípade mladých ľudí vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov miera nezamestnanosti v porovnaní s novembrom minulého roka vzrástla. V novembri tohto roka dosiahla 16,5 %, zatiaľ čo pred rokom to bolo 11,8 %.