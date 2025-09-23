< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla na 16-ročné maximum
Podľa štatistikov dosiahla miera nezamestnanosti vo Fínsku upravená o sezónne a mimoriadne vplyvy v auguste 10 %.
Autor TASR
Helsinki 23. septembra (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku na upravenej báze vzrástla na dvojcifernú hodnotu a dosiahla tak najvyššiu úroveň za 16 rokov. Informovali o tom agentúra Reuters a server Helsinki Times, ktoré zverejnili najnovšie údaje fínskeho štatistického úradu.
Podľa štatistikov dosiahla miera nezamestnanosti vo Fínsku upravená o sezónne a mimoriadne vplyvy v auguste 10 %. To je najvyššia hodnota od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 2009.
Na neupravenej báze dosiahla nezamestnanosť 9,3 %. To je rovnaká hodnota ako v júli, oproti augustu minulého roka sa však zvýšila o 1,8 percentuálneho bodu.
Vývoj nezamestnanosti je dôsledkom problémov fínskeho hospodárstva, ktoré dopláca na otrasy v globálnej ekonomike a vojnu na Ukrajine. Tá zastavila obchody Fínska so susedným Ruskom, navyše, náklady exportných firiem zvýšila následná energetická kríza.
Fínska ekonomika klesla v roku 2023 o 0,9 %. Vlani zaznamenala rast, avšak iba o 0,4 %. Tento rok počíta Fínsko so zrýchlením rastu, ktorý však v prípade potvrdenia prognózy bude stále slabý. Ministerstvo financií predpokladá, že tento rok by ekonomika mohla vzrásť o 1 %.
Fínska vláda oznámila úsporné opatrenia s cieľom dostať rozpočtový schodok pod kontrolu, tie však rovnako utlmili ekonomický rast a viedli k rušeniu pracovných miest. Rozpočtový schodok bude podľa ostatných odhadov vlády aj tak vyšší než vlani. V roku 2024 dosiahol 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), tento rok sa deficit odhaduje na 4,3 % HDP. Vzdiali sa tak od Európskou úniou požadovaného schodku na úrovni 3 % HDP.
Aj verejný dlh Fínska sa tento rok zvýši, pričom dosiahne výrazne vyššiu úroveň, než stanovujú pravidlá EÚ. Tie určujú, že dlh krajín EÚ by nemal prekročiť 60 % HDP, Fínsko by však tento rok malo zaznamenať verejný dlh na úrovni 86,9 % HDP.
