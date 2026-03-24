< sekcia Ekonomika
Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla na najvyššiu úroveň za 6 rokov
Autor TASR
Helsinki 24. marca (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla minulý mesiac na takmer 11 % a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer šesť rokov. Rast zaznamenala aj nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov, ktorá sa priblížila k 25 %. Uviedol to v utorok fínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnil server tradingeconomics.
Podľa štatistikov dosiahla miera nezamestnanosti vo Fínsku vo februári 10,9 %. Oproti februáru predchádzajúceho roka sa zvýšila o 1,5 percentuálneho bodu a oproti januáru o 0,5 percentuálneho bodu. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od mája 2020.
Počet nezamestnaných sa zvýšil medziročne o 49.000 na 312.000, pričom väčšinu (180.000) tvorili muži. Nezamestnanosť v prípade mužov predstavovala 11,9 % a u žien 9,8 %, pričom v obidvoch prípadoch bol zaznamenaný rast miery nezamestnanosti.
Vzrástla aj nezamestnanosť v kategórii mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov. Oproti februáru minulého roka sa zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu a dosiahla 24,6 %.
