Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla na najvyššiu úroveň za 11 rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Helsinki 22. apríla (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku prekročila v marci 11 % a dosiahla tak najvyššiu úroveň za takmer 11 rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje fínskeho štatistického úradu, ktoré priniesli agentúra DPA a portál tradingeconomics.

Miera nezamestnanosti vo Fínsku dosiahla v marci 11,1 % oproti 10,9-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci a 10,1-percentnej úrovni pred rokom. Marcová nezamestnanosť je tak najvyššia od mája 2015, v ktorom zaznamenala 11,7 %.

Zároveň klesla miera zamestnanosti. Zatiaľ čo vo februári dosiahla 61,2 %, v marci predstavovala 60,5 %.

Lepšie sa vyvíjala miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi vo vekovej kategórii 15 až 24 rokov. Dosiahla 24,3 %, zatiaľ čo pred mesiacom predstavovala 24,6 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa však zvýšila o 0,9 percentuálneho bodu.
.

