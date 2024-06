Nezamestnanosť vo Fínsku vzrástla nad 10 %, dosiahla trojročné maximum

Helsinki 26. júna (TASR) - Nezamestnanosť vo Fínsku sa minulý mesiac zvýšila nad 10 % a zaznamenala najvyššiu úroveň za tri roky. Uviedol to v stredu fínsky štatistický úrad, ktorého údaje zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.



Miera nezamestnanosti dosiahla v máji vo Fínsku 10,2 % oproti aprílovej úrovni 9,2 %. To je najvyššia úroveň nezamestnanosti od mája 2021, v ktorom dosiahla 10,3 %. V máji minulého roka predstavovala 9 %.



Ešte výraznejší rast zaznamenala nezamestnanosť medzi ľuďmi od 15 do 24 rokov. V tejto vekovej kategórii dosiahla v máji 30,3 %, zatiaľ čo v apríli predstavovala 24,7 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšila o 2,9 percentuálneho bodu.



Miera zamestnanosti dosiahla 73,2 %. Podľa portálu tradingeconomics to medziročne predstavuje pokles o 1,8 percentuálneho bodu.